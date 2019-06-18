В России упростят въезд иностранцам по электронной визе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об электронной визе для иностранцев находится в настоящее время в проработке, сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что президент России Владимир Путин поручил ввести электронные визы для въезда в Россию с 2021 года.

По словам Пескова, такое поручение было дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и главе ФСБ.

Отмечается, что электронная виза будет однократной и универсальной, покрывать не только деловые, но и туристические поездки. Ее срок действия не будет превышать 16 дней.