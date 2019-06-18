Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он скажет президенту России Владимиру Путину во время их первой встречи. Об этом он заявил изданию Bild.

В настоящее время Зеленский находится с визитом в Германии.

Как заявил украинский лидер, на встрече с Путиным он начнет с того, что будет настаивать, что Донбасс и Крым являются украинскими.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.