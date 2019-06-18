Саакашвили призвал посадить Порошенко в тюрьму

<img src="//img.gazeta.ru/files3/522/10883522/2-pic905-895x505-65803.jpg">

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что экс-президента Украины Петра Порошенко необходимо «посадить в тюрьму» за хищения в оборонной сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат», — сказал Саакашвили.

По его словам, хищения в оборонной сфере приводят к смерти людей.

Он также добавил, что Порошенко и других причастных к хищениям следует «посадить».

Ранее сообщалось, что Саакашвили решил пойти в армию.