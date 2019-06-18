Саакашвили призвал посадить Порошенко в тюрьму
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что экс-президента Украины Петра Порошенко необходимо «посадить в тюрьму» за хищения в оборонной сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат», — сказал Саакашвили.
По его словам, хищения в оборонной сфере приводят к смерти людей.
Он также добавил, что Порошенко и других причастных к хищениям следует «посадить».
Ранее сообщалось, что Саакашвили решил пойти в армию.