Вице-премьер Италии высказался об отношениях Запада и России

Итальянский вице-премьер Маттео Салвини во время визита в США подчеркнул важность диалога между Западом и Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что страны могли допустить ошибку, отдалившись от России и, оставив ее «в объятиях китайцев».

«Было бы стратегической ошибкой, как торговой, так и геополитической», — добавил Салвини.

Он добавил, что необходимо вернуть российскую сторону за западный стол переговоров.

Ранее сообщалось, что санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС.