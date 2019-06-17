Вице-премьер Италии высказался об отношениях Запада и России
Итальянский вице-премьер Маттео Салвини во время визита в США подчеркнул важность диалога между Западом и Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что страны могли допустить ошибку, отдалившись от России и, оставив ее «в объятиях китайцев».
«Было бы стратегической ошибкой, как торговой, так и геополитической», — добавил Салвини.
Он добавил, что необходимо вернуть российскую сторону за западный стол переговоров.
Ранее сообщалось, что санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС.