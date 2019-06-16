Климкин оценил назначение Санду премьером Молдавии

Gagauzmedia.md

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал назначение Майи Санду премьер-министром Молдавии, сообщает РИА «Новости».

По его словам, он рад назначению Санду на этот пост.

Климкин отметил, что вспоминает общение с Санду с удовольствием.

Ранее в МИДе рассказали, что ждет Россия от нового премьера Молдавии.