Новый президент Словакии принесла присягу

David W Cerny/Reuters

Новый президент Словакии Зузана Чапутова принесла присягу в качестве в Братиславе, передает РИА «Новости».

Чапутова стала первой женщиной-президентом Словакии.

Адвокат Чапутова во втором туре получила более 50% голосов.

Зузане Чапутовой 45 лет. До победы на выборах у нее не было политического опыта.