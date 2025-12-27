Размер шрифта
Фон дер Ляйен планирует присоединиться к созвону Трампа и Зеленского

Reuters: глава ЕК примет участие в созвоне Трампа, Зеленского и лидеров Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Yves Herman/Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена принять участие в предстоящей беседе главы Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

«Фон дер Ляйен присоединится к созвону <...> с Зеленским, <...> Трампом и другими европейскими лидерами», — рассказал источник.

26 декабря украинский лидер сообщил, что они с президентом США договорились провести встречу в ближайшее время. По словам Зеленского, многое в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом «может решиться до Нового года». Как пишут СМИ, встреча глав двух государств может состояться 28 декабря во Флориде. Анонс последовал после переговоров главы Украины с представителями американской стороны Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Незадолго до этого переговоры с ними провел специальный посланник президента РФ Кирилл Дмитриев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день портал Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Зеленский и Трамп планируют провести онлайн-встречу. Ожидается, что на ней также будут присутствовать лидеры некоторых стран Европы. Созвон запланирован на 27 декабря.

Ранее в Европе рассказали, что ждут позитивных итогов встречи Трампа и Зеленского.

