Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В России приняли концепцию поддержки волонтеров до 2030 года

Мишустин утвердил концепцию развития волонтерства в России до 2030 года
Пресс-служба «Русала»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в стране до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, к 2030 году не менее 45% молодых россиян должны быть вовлечены в волонтерскую деятельность. В концепции также обозначены ключевые направления развития добровольчества и общественной активности.

В числе приоритетных задач названы совершенствование правового регулирования и системы мониторинга волонтерской сферы, расширение международного сотрудничества, а также повышение эффективности взаимодействия органов власти, бизнеса, СМИ и волонтерских сообществ.

В документе отмечается, что в России продолжает расти число добровольцев, участвующих в работе социально ориентированных некоммерческих организаций. По состоянию на 1 октября 2025 года в стране было зарегистрировано более 9,2 млн волонтеров и около 180 тыс. организаторов добровольческой деятельности.

Ранее Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцем при начислении пенсии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513859_rnd_5",
    "video_id": "record::42663171-13fd-46c9-a4e1-c84e79d2b999"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+