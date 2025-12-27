В России приняли концепцию поддержки волонтеров до 2030 года

Мишустин утвердил концепцию развития волонтерства в России до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в стране до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, к 2030 году не менее 45% молодых россиян должны быть вовлечены в волонтерскую деятельность. В концепции также обозначены ключевые направления развития добровольчества и общественной активности.

В числе приоритетных задач названы совершенствование правового регулирования и системы мониторинга волонтерской сферы, расширение международного сотрудничества, а также повышение эффективности взаимодействия органов власти, бизнеса, СМИ и волонтерских сообществ.

В документе отмечается, что в России продолжает расти число добровольцев, участвующих в работе социально ориентированных некоммерческих организаций. По состоянию на 1 октября 2025 года в стране было зарегистрировано более 9,2 млн волонтеров и около 180 тыс. организаторов добровольческой деятельности.

Ранее Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцем при начислении пенсии.