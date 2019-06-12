Трамп пообещал взять сотрудников службы безопасности на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал репортера Белого дома Эйприл Райан за крайнюю недоверчивость, сообщает Fox News.

Она спросила задала Трампу ряд вопросов, в том числе о России и Венесуэле, и поставила под сомнение уверенность президента в его правоте.

После этого, Райан спросила, будут ли с ним сотрудники службы безопасности, когда он будет встречаться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

«Думаю да, так будет проще, раз вы, люди, такие недоверчивые. Представляю, как бы вы хотели оказаться в этой комнате», — заявил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о предстоящей встрече с Владимиром Путиным.