Какие темы затронет Путин на саммите ШОС, рассказал его помощник

Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке расскажет о подходах России по урегулированию в Сирии, сообщит о контактной группе ШОС-Афганистан, а также затронет ситуацию вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе, передает РИА «Новости»

Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин затронет эти темы в ходе заседания в узком составе.

Также он добавил, что лидер РФ акцентирует внимание на «дальнейшем повышении вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширения взаимодействия ШОС как с ООН, так и с другими международными структурами, прежде всего по вопросу координации совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом».

Ранее стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом.