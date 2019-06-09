Песков рассказал о подготовленных для Си Цзиньпина «изюминках» на встрече с Путиным

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал пребывание председателя КНР Си Цзиньпина в Санкт-Петербурге и его встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 1».

По словам чиновника, для лидера России было важно организовать неформальную часть программы для китайского гостя в Санкт-Петербурге, так как это его родной город.

«Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана из вот таки вот, скажем так, «изюминок», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что делегаты из Китая на ПМЭФ подбежали к сцене и пытались привлечь внимания лидера КНР. Он потянулся к одному из них с рукопожатием, при этом едва не упал со сцены. Однако охрана российского лидера Владимира Путина удержала Си Цзиньпина от падения.