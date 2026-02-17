«Носки против тюльпанов»: россияне составили рейтинг худших подарков на гендерные праздники

Носки, гели для душа и коробка Raffaello с «дежурными» тюльпанами возглавили антирейтинг подарков на гендерные праздники (23 Февраля и 8 Марта) по мнению россиян. Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Представление о том, что 23 Февраля — праздник только для тех, кто служил, а остальным мужчинам подарки не нужны, не подтвердилось. Каждый четвертый мужчина признался, что ждет в этот день поздравлений. Еще 39% радуются, если им что-то дарят, а 23% ничего специально не ожидают, но от подарка не откажутся. И лишь 10% уверены, что это праздник исключительно для военных. Выходит, что миф «им это не важно» — скорее удобное оправдание, чем реальная мужская позиция. Для большинства мужчин 23 Февраля — это прежде всего знак внимания, а не формальность.

Больше половины (66%) мужчин хотя бы раз в жизни получали неудачный подарок. Топ худших подарков на 23 Февраля: носки и нижнее белье — 25%; «подарки для галочки» от работы — 22%; гели для душа и шампуни из готовых наборов — 21%; футболки с «креативными» надписями про Защитника Отечества — 18%; гаджеты с маркетплейсов, которые ломаются через неделю — 17%.

Главная причина раздражения проста: 39% называют такие подарки бесполезными. Еще 20% — слишком стереотипными, 16% — шаблонными. В итоге мужчин раздражает не дешевизна как таковая, а отсутствие персонального подхода к выбору подарка. Все, что скорее не про них, а больше про «образ стереотипного мужчины», воспринимается как формальность.

Для большинства женщин 8 Марта — значимый день, и игнорировать его — рискованная стратегия. Половина (51%) опрошенных прямо заявили, что ждут подарок. Они считают, что всех женщин важно поздравлять в этот день. Еще 37% относятся к празднику спокойно, но внимание будет им приятно. Почти никто не думает, что поздравлять нужно только мам, но 6% отметили, что и сами могут купить себе цветы, а 1% и вовсе не любит получать подарки 8 марта.

Только 24% женщин никогда не получали неудачных подарков. Почти половина (43%) сталкивалась с разочарованием в подарке хотя бы один раз, 30% — больше.

Рейтинг худших подарков на 8 Марта: Raffaello с «дежурными» тюльпанами — 32%; одежда не моего стиля или размера — 26%; косметика, выбранная «наугад» — 21%; подарки с намеком на внешность или возраст — 18%; дешевая бижутерия — 17%.

27% считают такие подарки бесполезными, 22% — шаблонными, 18% не нравится то, что они были куплены в последний момент. При этом стереотипные подарки в вайбе «ты же женщина» раздражают всего 7% опрошенных. Получается, злит не отсутствие роскоши, а отсутствие усилия. «Дежурность» считывается мгновенно.

Опрос выявил закономерность: и мужчинам, и женщинам не нравятся бесполезные и шаблонные подарки. И те, и другие ценят персонализацию. И те, и другие хотят, чтобы о них подумали.

