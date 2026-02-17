Нецензурный призыв президента Украины Владимира Зеленского выслать всех живущих на Западе русских носит аморальный характер и не имеет политического значения. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Речь идет о словах, сказанных украинским лидером в эфире программы The Conversation издания Politico.

«Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику», — сказал Константинов.

По его словам, Зеленский является «морально низким человеком», оценку которому даст история, а в лучшем случае также закон. Парламентарий отметил, что деградировавшая политическая культура на Западе позволяет бывшему шоумену заходить в одни залы с серьезными политиками и материться в прямом эфире.

Константинов добавил, что украинский лидер получает удовольствие от подобных скандалов, поэтому дальше ситуация будет ухудшаться. Политик разрушит все наработанные стандарты дипломатических отношений, заключил он.

Ранее в США указали на нездоровую ненависть Зеленского к русским.