В течение четырех часов над российскими регионами сбито 76 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение четырех часов сбили над регионами России 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

С 20.00 до 24:00 мск 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было обнаружено и уничтожено над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря, шесть — над Крымом, по два — над Белгородской и Воронежской областями, один — над Адыгеей.

16 февраля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за четыре часа сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, Азовским и Черным морями.

За день до этого средства ПВО в течение трех часов уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над центральными регионами России. Дроны были перехвачены с 20:00 до 23:00 мск над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по российскому региону.