Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что партия «Слуга народа» сможет «нокаутировать» старую систему власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нужно не перезагружать старую систему, а установить новую. 21 апреля был сделан «первый небольшой шаг» в этом направлении.

«Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», — заявил Зеленский.

Ранее Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии.