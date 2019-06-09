Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что партия «Слуга народа» сможет «нокаутировать» старую систему власти. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, нужно не перезагружать старую систему, а установить новую. 21 апреля был сделан «первый небольшой шаг» в этом направлении.
«Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», — заявил Зеленский.
Ранее Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии.