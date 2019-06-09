Додон о ситуации в Молдавии: некоторым «башню снесло»

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Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал происходящее в стране. Об этом пишет сайт kp.ru.

По его словам, те, кто находились у власти в последние годы, не хотят уступать. Глава государства заметил, что есть несколько вариантов развития событий, в том числе и мобилизация граждан.

«Я знаю, что некоторым «башню снесло» и не исключаю, что они готовы пойти на любой сценарий, но, поверьте, мы к этому готовы», — заявил Додон.

Он добавил, что, несмотря на «грязь» в адрес президента и депутатов, возвращения к старому уже не будет.

Ранее Додон выступил с заявлением.