Путин поздравил президента Ирана с годовщиной Исламской революции

Путин поздравил Пезешкиана с 47-й годовщиной Исламской революции
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о поддержке усилий Ирана по защите суверенитета и обеспечению безопасности страны. Об этом говорится в поздравительном послании, которое российский лидер направил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции, сообщает пресс-служба президента Ирана.

«Россия поддерживает усилия Ирана по защите своего суверенитета, законных интересов и обеспечению безопасности страны в нынешней сложной международной ситуации», — отмечается в тексте.

Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Россией и Ираном, а также пожелал Пезешкиану здоровья и успехов, а иранцам — благополучия и процветания.

Исламская революция 1979 года в Иране — это масштабное общественно-политическое событие, приведшее к свержению монархии (шаха Мохаммеда Реза Пехлеви), установлению теократического режима во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни и провозглашению Исламской Республики. В 1989 году духовным лидером стал преемник Хомейни — Али Хаменеи.

До этого десятки тысяч жителей Ирана вышли на демонстрации по всей стране в связи с празднованием годовщины победы Исламской революции. Основные шествия в иранской столице Тегеране проходят по улице Энгелаб по направлению к одной из главных площадей иранской столицы — площади Азади. Именно на этой площади установлена сцена для выступления известных политиков и религиозных деятелей.

Ранее Пезешкиан назвал Путину причастных к дестабилизации ситуации в Иране.
 
