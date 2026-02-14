Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Экс-милиционер 15 лет скрывался на свалке от наказания за кражу цветного металла

Mash: бывший милиционер 15 лет скрывался на помойке от наказания за кражу
Владимир Пирогов/РИА «Новости»

В Свердловской области поставлена точка в 23-летней истории поисков бывшего сотрудника ДПС, осужденного за кражу на заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, ранее работавший в Полевском, вместе с группой лиц похитил цветной металл на сумму 700 тыс. рублей. После вынесения приговора – семи лет лишения свободы – преступник скрылся: он ушел на рыбалку и не вернулся, что послужило основанием для объявления его в федеральный розыск.

В течение всего этого времени бывший милиционер тщательно скрывался, разорвав все связи с родственниками, создав новую семью и найдя работу, не требующую предъявления документов.
Около 15 лет он работал на свалке, а затем переехал в соседний город, где неофициально трудился разнорабочим и токарем. Мужчина стремился не показывать свой паспорт и избегал любой возможности быть идентифицированным.

Тем не менее, спустя 23 года после вынесения приговора беглец был задержан. Несмотря на столь продолжительное отсутствие, его не отпустили на свободу, ему предстоит отбыть изначальный срок — семь лет колонии.

Ранее на Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!