Экс-милиционер 15 лет скрывался на свалке от наказания за кражу цветного металла

Mash: бывший милиционер 15 лет скрывался на помойке от наказания за кражу

В Свердловской области поставлена точка в 23-летней истории поисков бывшего сотрудника ДПС, осужденного за кражу на заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, ранее работавший в Полевском, вместе с группой лиц похитил цветной металл на сумму 700 тыс. рублей. После вынесения приговора – семи лет лишения свободы – преступник скрылся: он ушел на рыбалку и не вернулся, что послужило основанием для объявления его в федеральный розыск.

В течение всего этого времени бывший милиционер тщательно скрывался, разорвав все связи с родственниками, создав новую семью и найдя работу, не требующую предъявления документов.

Около 15 лет он работал на свалке, а затем переехал в соседний город, где неофициально трудился разнорабочим и токарем. Мужчина стремился не показывать свой паспорт и избегал любой возможности быть идентифицированным.

Тем не менее, спустя 23 года после вынесения приговора беглец был задержан. Несмотря на столь продолжительное отсутствие, его не отпустили на свободу, ему предстоит отбыть изначальный срок — семь лет колонии.

Ранее на Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске.