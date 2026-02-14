Тренер Слуцкий рассказал, сколько у него денег в России

Тренер Слуцкий: в России у меня на счетах около 300 миллионов рублей

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий расскзала на YouTube-канале «За Деньги», что в России на счетах у него около 300 миллионов рублей.

«У меня в различных фондах, под управлениями, под всеми-всеми вещами — я думаю, что миллионов 300 рублей. Я получаю зарплату в Китае, есть какие-то инвестиции в Дубае, там есть счет», — сказал Слуцкий.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой.

