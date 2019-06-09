Названы дата и время «прямой линии» с Путиным

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В Кремле заявили, что в этом году «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно размещенной информации, они начнется в 12.00 мск. В прямом эфире «прямую линию» покажут такие каналы, как «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «МИР», «НТВ» и «ОТР». Ее также можно будет услышать в эфире радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести FM».

«Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вопросы можно будет задать с 8.00 9 июня в прямом эфире, а также прислать заранее через социальные сети, мобильное приложение, сайт программы или задать по телефону.

Формат «прямой линии» существует с 2001 года. В 2018 году она длилась почти четыре с половиной часа. Путин ответил на 79 вопросов, и еще на 4 — во время пресс-подхода.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «прямая линия» с Путиным пройдет летом.