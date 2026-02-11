Россиянам рассказали, как вернуть полученные от мошенников деньги

Центральный банк России определил процедуру возврата средств, которые были получены при мошенническом переводе. Об этом регулятор сообщил в Telegram-канале.

В ЦБ отметили, что отказ от зачисления и возврат средств пострадавшему смогут оформить граждане, чьи реквизиты находятся в базе данных регулятора. Банкам направят рекомендации, в которые включат алгоритм действий на такой случай.

Для возвращения денег россиянам нужно будет направить заявление в свой банк, указав номер «запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ)». После получения заявки кредитная организация вернет средства банку плательщика, который впоследствии переведет их на счет пострадавшего клиента.

«На основании полученных данных Банк России принимает решение об исключении информации о гражданине из базы данных о мошеннических операциях», — говорится в сообщении.

Накануне Госдума приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством. Инициатива включает около 20 идей, среди которых: введение единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, введение детских СИМ-карт, ограничение количества банковских карт, блокировка звонков с иностранных номеров.

Ранее мошенники запустили новую волну атак на россиян перед 14 февраля.