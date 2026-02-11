Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Россиянам рассказали, как вернуть полученные от мошенников деньги

ЦБ определил процедуру отказа от средств, полученных от мошенников
Сергей Бобылев/РИА Новости

Центральный банк России определил процедуру возврата средств, которые были получены при мошенническом переводе. Об этом регулятор сообщил в Telegram-канале.

В ЦБ отметили, что отказ от зачисления и возврат средств пострадавшему смогут оформить граждане, чьи реквизиты находятся в базе данных регулятора. Банкам направят рекомендации, в которые включат алгоритм действий на такой случай.

Для возвращения денег россиянам нужно будет направить заявление в свой банк, указав номер «запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ)». После получения заявки кредитная организация вернет средства банку плательщика, который впоследствии переведет их на счет пострадавшего клиента.

«На основании полученных данных Банк России принимает решение об исключении информации о гражданине из базы данных о мошеннических операциях», — говорится в сообщении.

Накануне Госдума приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством. Инициатива включает около 20 идей, среди которых: введение единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, введение детских СИМ-карт, ограничение количества банковских карт, блокировка звонков с иностранных номеров.

Ранее мошенники запустили новую волну атак на россиян перед 14 февраля.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!