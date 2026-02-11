Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Белый объяснил, почему россияне отличаются от европейцев: «Детство было трудным»

Комик Руслан Белый связал практичность выходцев из СНГ с советским детством
ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) считает, что жители Европы и выходцы из России, Украины и Белоруссии по-разному относятся к работе из-за детства. Своим мнением юморист поделился на своем стендап-выступлении из Кишинева, опубликованном на YouTube.

Белый отметил, что директор, с которым он часто путешествует, обращает внимание на то, что европейцы, особенно испанцы, кажутся более неторопливыми. Например, в Испании сантехник может появиться «только через год» после вызова.

«Мы другие. Мы сразу что-то шуршим», — с иронией передает комик слова своего директора, которые тот часто произносит за границей.

Однажды Белый рассказал коллеге, что за него быстро «финансовые вопросы решил» один россиянин, давно проживающий в Испании. На что директор радостно воскликнул: «Вот видишь, не испанец, не немец, не француз. Россиянин! Или украинец. Белорусы тоже молодцы».

Но комик не увидел в этом причин для гордости, а скорее наоборот. Белый считает, что это связано с особенностями непростого советского и постсоветского детства.

«Мы были хитрыми и умелыми, потому что детство было [трудным]. Все время приходилось что-то чинить. Я помню, что начал любить школу, потому что там я мог избежать работы с отцом. У меня не было обычного детства. Я приходил домой, и сразу же меня ругали за четверку по математике. Я надевал сапоги, и мы начинали строить сараи, возводить какие-то конструкции... Я мешал цемент, резал свиней. Весь в крови, знаете. Это было в Боброве, под Воронежем», — рассказал юморист.

Ранее Галкин показал фото Пугачевой из Лимасола, вызвав шквал эмоций.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!