Белый объяснил, почему россияне отличаются от европейцев: «Детство было трудным»

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) считает, что жители Европы и выходцы из России, Украины и Белоруссии по-разному относятся к работе из-за детства. Своим мнением юморист поделился на своем стендап-выступлении из Кишинева, опубликованном на YouTube.

Белый отметил, что директор, с которым он часто путешествует, обращает внимание на то, что европейцы, особенно испанцы, кажутся более неторопливыми. Например, в Испании сантехник может появиться «только через год» после вызова.

«Мы другие. Мы сразу что-то шуршим», — с иронией передает комик слова своего директора, которые тот часто произносит за границей.

Однажды Белый рассказал коллеге, что за него быстро «финансовые вопросы решил» один россиянин, давно проживающий в Испании. На что директор радостно воскликнул: «Вот видишь, не испанец, не немец, не француз. Россиянин! Или украинец. Белорусы тоже молодцы».

Но комик не увидел в этом причин для гордости, а скорее наоборот. Белый считает, что это связано с особенностями непростого советского и постсоветского детства.

«Мы были хитрыми и умелыми, потому что детство было [трудным]. Все время приходилось что-то чинить. Я помню, что начал любить школу, потому что там я мог избежать работы с отцом. У меня не было обычного детства. Я приходил домой, и сразу же меня ругали за четверку по математике. Я надевал сапоги, и мы начинали строить сараи, возводить какие-то конструкции... Я мешал цемент, резал свиней. Весь в крови, знаете. Это было в Боброве, под Воронежем», — рассказал юморист.

Ранее Галкин показал фото Пугачевой из Лимасола, вызвав шквал эмоций.