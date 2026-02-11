Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Президента Сербии разозлили сделанные с помощью ИИ доклады министров

N1: Вучича разозлили сделанные с помощью ИИ доклады министров по развитию Сербии
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич вышел из себя, когда ему предоставили доклады по развитию страны, сделанные с помощью искуственного интелекта (ИИ) . Об этом сообщает газета N1.

«Свидетели, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным», — пишет издание.

Как отмечается, Вучич попросил сделать правительство доклады о программе развития Сербии до 2030 и 2035 года, где поднимается ряд социальных аспектов, в том числе и вопрос водоснабжения. Однако он получил распечатки, сделанные с помощью ИИ.

11 февраля Вучич планирует пригласить премьер-министра страны Джура Мацута и других министров чтобы обозначить им крайний срок — не позднее 21 февраля, когда он вернется из поездки в Индию, — для ознакомления с предложениями по программам «Сербия 2030» и «Сербия 2035».

До этого Вучич заявил о планах изменить энергетическую политику в пользу Евросоюза. Для этого он предложил сократить поставки энергоресурсов из России в пользу ЕС.

Ранее в Кремле согласились со словами Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!