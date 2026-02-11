Президент Сербии Александр Вучич вышел из себя, когда ему предоставили доклады по развитию страны, сделанные с помощью искуственного интелекта (ИИ) . Об этом сообщает газета N1.

«Свидетели, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным», — пишет издание.

Как отмечается, Вучич попросил сделать правительство доклады о программе развития Сербии до 2030 и 2035 года, где поднимается ряд социальных аспектов, в том числе и вопрос водоснабжения. Однако он получил распечатки, сделанные с помощью ИИ.

11 февраля Вучич планирует пригласить премьер-министра страны Джура Мацута и других министров чтобы обозначить им крайний срок — не позднее 21 февраля, когда он вернется из поездки в Индию, — для ознакомления с предложениями по программам «Сербия 2030» и «Сербия 2035».

До этого Вучич заявил о планах изменить энергетическую политику в пользу Евросоюза. Для этого он предложил сократить поставки энергоресурсов из России в пользу ЕС.



Ранее в Кремле согласились со словами Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией.