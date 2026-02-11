100 лет со дня рождения актера Лесли Нильсена

11 февраля 1926 года родился Лесли Нильсен — канадский актер, ставший символом голливудской пародии. Он вырос в необычной семье: его брат Эрик Нильсен одно время занимал пост министра обороны Канады, а дядя Джин Хершолт был заметной фигурой в Голливуде и даже возглавлял Американскую киноакадемию.

Актерские навыки Лесли Нильсен начал оттачивать еще в детстве — придумывал убедительные истории для строгого отца. Решив связать свою жизнь со сценой, он переехал в Нью-Йорк, учился у Сэнфорда Мейснера и Марты Грэм и в конце 1940-х начал карьеру на телевидении. В 50-е актер снимался практически без перерыва — по его собственным словам, он сыграл то ли в тысяче, то ли в полутора тысячах эпизодов теледрам.

Почти четверть века Нильсен играл серьезных героев, а после пятидесяти лет радикально сменил амплуа, фактически начав карьеру заново, и стал одним из самых узнаваемых комедийных актеров конца XX века.

В честь 100-летия со дня рождения Лесли Нильсена «Газета.Ru» вспоминает лучшие комедии с его участием.