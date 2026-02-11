Сийярто: Киев и Брюссель объединились для свержения власти в Венгрии

Киев объединился с Брюсселем с целью свергнуть венгерское правительство и в 2027 году беспрепятственно принять Украину в ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто изданию Mandiner.

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский явно обратился к Брюсселю с просьбой сделать приоритетом членство Украины в ЕС, чтобы созранить политическую поддержку своего народа», — считает Сийярто.

Он утверждает, что одним из пунктов плана, который Киев и руководство Евросоюза составили для приема Украины в ЕС в 2027 году, является свержение венгерского правительства.

«Для этого им необходимо преодолеть ряд препятствий, они определили эти препятствия и считают, что самым важным препятствием является Венгрия», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Киев начал проводить антивенгерскую политику еще 10 лет назад с ущемления прав нацменьшинств на использование их родного языка. С тех пор действия Украины не раз вступали в прямое противоречие с интересами Венгрии — в особенности попытки ускорить введение ограничений на закупку российских газа и нефти, угрожающие энергетической безопасности Будапешта, отметил Сийярто.

«Так Украина демонстрирует враждебное поведение по отношению к Венгрии. <...> А если кто-то ведет себя враждебно по отношению к другому, он, безусловно, враг», — поделился выводом министр.

Аналогичные заявления Сийярто делал накануне в эфире программы «Час правды»: он предупредил, что отказ от российского топлива ударит по проекту АЭС «Пакш-2» и лишит Венгрию возможности поддерживать уже работающие энергоблоки. С такими же обвинениями в адрес Украины 7 февраля выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, попытки заблокировать поставки дешевых российских энергоносителей — это вражеская тактика, подрывающая венгерские национальные интересы. Он предложил Украине стратегическое партнерство вместо членства в ЕС.

Ранее Орбан обвинил Европу в объявлении войны Венгрии из-за Украины.