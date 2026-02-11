Люся Чеботина открестилась от продюсирования ЮрКиссом

Певица Люся Чеботина в шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео опровергла, что ее бывший возлюбленный Юрий Киселев (ЮрКисс) был ее продюсером.

«Если бы Юра давал деньги на творчество, если бы он мне помогал и продвигал, делал таргет, оплачивал аранжировки и продакшн песен, делал обложки, снимал клипы и занимался концертами, я бы могла назвать его продюсером», — заявила артистка.

Чеботина подчеркнула, что собственным трудом заработала успешную карьеру. Она подчеркнула, что Киселев не помогал ей финансово и не дарил дорогих подарков.

В ноябре 2024-го Чеботина призналась, что артист и продюсер Юрий Киселев (ЮрКисс) долго за ней ухаживал. Певица отметила, что сама не знает, какие отношения были между ней и ЮрКиссом. У пары не было договоренностей. По словам артистки, ее чувства к коллеге были искренними. Однако она не уверена, что Киселев не подразумевал это как пиар-роман. Чеботина призналась, что очень любила ЮрКисса. Тогда ей казалось, что это взаимно.

Ранее экс-бойфренд Люси Чеботиной задолжал налоговой более 2,1 млн рублей.