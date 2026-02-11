Размер шрифта
В США рассказали, зачем Европа «сдвигает сроки» нападения России

Макгрегор: в Европе сдвигают сроки вторжения России, чтобы разжечь панику
Dan Neal/U.S. Army

Европейские политики постоянно сдвигают сроки нападения со стороны России для того, чтобы разжечь панику. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Это просто чепуха. Думаю, проблема в том, что если они назовут 2029 год крайним сроком, то никто не обратит на это никакого внимания. Поэтому им приходится сдвигать сроки», — отметил он.

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к конфликту с Россией. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры собираются подготовиться к войне с Россией к 2030 году.

Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о нападении России на ЕС, а министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия готова дать юридические гарантии о ненападении на ЕС и НАТО.

В феврале Служба внешней разведки Эстонии пришла к выводу, что Россия вряд ли нападет на НАТО в ближайшие годы.

Ранее Рютте не исключил гарантий безопасности для РФ в соглашении по Украине.
 
