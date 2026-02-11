Размер шрифта
Чехова поделилась подробностями будущей свадьбы: «Никаких дурацких конкурсов»

Телеведущая Чехова сообщила, что отметит свадьбу в европейском стиле
Telegram-канал «Анфиса Чехова»

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась в беседе с kp.ru, что хочет сыграть свадьбу в европейском стиле.

Чехова желает провести торжество в красивом замке у озера. Знаменитость пообещала гостям свадьбы вкусную еду, приятную музыку, интеллектуальные игры и интересные развлечения, связанные с трогательными воспоминаниями, на знание жениха и невесты.

«Никаких дурацких конкурсов «засунь палочку в бутылку» не будет. Я ужасно не люблю эти традиции, не люблю, когда программа идет нон-стопом, когда орет музыка, а люди напиваются. Это вообще не наш формат», — поделилась телеведущая.

Чехова хочет в день празднования наслаждаться компанией мужа и общением с гостями.

5 февраля Чехова официально вышла замуж за продюсера Александра Златопольского. Артистка призналась, что всю свою жизнь была «бракофобом». Несмотря на то, что телеведущая получала множество предложений руки и сердца, она отвергала своих потенциальных женихов. Актриса решилась на бракосочетание в 48 лет.

У Златопольского от предыдущих отношений есть две дочери Анастасия и София, а телеведущая воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили.

Ранее Чехова заявила о желании родить ребенка без ЭКО.
 
