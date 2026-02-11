Размер шрифта
«Занимайтесь своим делом»: чемпионка ОИ из Украины о политических высказываниях на Играх

Чемпионка ОИ Баюл заявила, что Игры не должны быть площадкой для политики
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Олимпийская чемпионка — 1994 по фигурному катанию среди одиночниц украинка Оксана Баюл на своей странице в социальных сетях указала, что Олимпийские игры не должны превращаться в площадку для политических высказываний.

«Когда вы занимаете политическую позицию, вы мгновенно теряете половину своей аудитории (в глобальном масштабе), и вас запомнят только по тому, что вы сказали на Олимпиаде, что не имеет отношения к истинной причине вашего пребывания там. <..> Помните: будьте лучшей версией себя, а не чьей-то чужой. Занимайтесь своим делом», — написала она.

Баюл в своей публикации не уточнила, к кому относится ее высказывание, однако ряд СМИ на Украине предположил, что речь идет об олимпийских украинских спортсменах.

По ходу Олимпийских игр — 2026 в Италии украинский фигурист Кирилл Марсак сначала, говоря о россиянине Петре Гуменнике, заявил, что ему неприятно соревноваться с ним, а уже после короткой программы сказал, что российских фигуристов нельзя было допускать даже в нейтральном статусе.

По итогам короткой программы Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Марсак опередил его на 0,17 балла, что дало ему возможность занять 11-ю позицию.

Ранее появилась информация, что в МОК намерены поговорить с украинцем, продолжающим использовать запрещенный шлем.
 
