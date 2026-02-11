Размер шрифта
Орбан предложил альтернативу членству Украины в ЕС

Орбан: нужно стратегическое партнерство, а не членство Украины в ЕС
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюзу нужно выстраивать с Украиной «стратегическое партнерство», а не принимать ее в члены объединения. Об этом на своей странице в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества. Но членство в ЕС — неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство — это ответственный выбор», — написал Орбан.

Также 11 февраля Орбан заявил, что план Евросоюза о частичном принятии Украины в 2027 году в ЕС в обход вето Венгрии является объявлением войны Будапешту. По его словам, Брюссель хочет, чтобы к власти в Венгрии пришла партия «Тиса», которая сможет снять вето на вступление Украины в объединение.

10 февраля издание Politico написало, что страны ЕС разработали пять шагов по принятию Украины в ЕС в 2027 году, среди которых есть и обход вето Венгрии.

В январе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев технически готов открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Украина будет готова полностью вступить в союз.

Ранее в Европе рассказали, кто может помешать Украине вступить в ЕС.
 
