Общество

На Кубани усилят меры безопасности после стрельбы в техникуме в Анапе

Власти Кубани усилят меры антитеррористической защищенности после ЧП в Анапе
Яков Поткин/ТАСС

Власти Краснодарского края усилят меры обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций после стрельбы в техникуме в Анапе. Об этом сообщила глава краевого минобразования Елена Воробьева в своем Telegram-канале.

Министр отметила, что данное решение было принято в ходе совещания с руководителями государственных и частных образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального образования.

«Срочно возвращаюсь в Краснодар из рабочей поездки в другой регион. Постоянно нахожусь на связи с коллегами, получаю оперативную информацию», — написала Воробьева.

11 февраля молодой человек пришел в индустриальный техникум, в котором учился, с охотничьим ружьем и открыл стрельбу. Нападавший успел ранить нескольких человек и произвести не менее шести выстрелов. Студенты, услышавшие звуки стрельбы, забаррикадировались в классах. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, где анапский стрелок раздобыл оружие перед нападением на колледж.
 
