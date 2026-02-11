Юрист оценила законнось размещения списка должников в подъезде

Если в списках должников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не указаны персональные данные, то их можно законно размещать в подъездах. Об этом РИА Новости сообщила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомедова.

«Для законного размещения подобных списков в них можно указывать лишь сумму задолженности вместе с номером квартиры жильца или номером его лицевого счета», — сказала юрист.

Сладкомедова добавила, что эта информация не является персональными данными, в связи с чем согласие должника для размещения списка не требуется. При этом, если вывесить перечень с указанием ФИО, адреса и долгов жильца, то инициатору будет грозить штраф в размере от 100 до 700 тысяч рублей, отметила эксперт.

В январе депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что выселение за долги по ЖКУ является крайней мерой, которую могут применить только по решению суда. Парламентарий объяснил, что если квартира находится в собственности, то даже при наличии очень большой задолженности, как правило, недвижимость сохраняется за человеком.

Ранее россиянам объяснили, как добиться перерасчета коммуналки.