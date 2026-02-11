Оперштаб Кубани разоблачил фейк с причиной стрельбы в анапском техникуме

Оперштаб Кубани опроверг слухи о покупке диплома, как о причине стрельбы в Анапе

Анонимное голосовое сообщение о том, что студент открыл стрельбу в техникуме Анапы из-за того, что не получил диплом, является фейком. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

В аудиозаписи, которая распространилась по соцсетям, неизвестный рассказал, что нападавший якобы заплатил 600 тысяч рублей за досрочное получение диплома, однако документ об окончании учебного заведения так и не получил.

«Аудиосообщение о покупке диплома, как причина стрельбы в Анапе, – фейк», – сообщил оперштаб.

Директор техникума Евгения Пономарева сообщила, что студент, который совершил вооруженное нападение, учился на втором курсе и должен был завершить обучение в 2028 году. Она подчеркнула, что досрочное окончание учебного заведения для него было невозможно.

11 февраля студент с охотничьим ружьем открыл стрельбу в холле индустриального техникума в Анапе. Жертвой атаки стал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию, еще двое человек получили ранения. Силовики задержали стрелявшего на месте преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, до случившегося студент публиковал в соцсетях материалы о прежних нападениях на учебные заведения. Подробнее о личности нападавшего и раненых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в анапском колледже имел проблемы с однокурсниками.