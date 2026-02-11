Россия может получить гарантии безопасности в соглашении по Украине

Рютте не исключил гарантий безопасности для РФ в соглашении по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте не исключил включение гарантий безопасности России в итоговое мирное соглашение по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне», — сказал он.

Важно также урегулировать все чувствительные вопросы, в том числе по территориям. Рютте добавил, что важно учесть «очень сильные гарантии безопасности» для сторон.

8 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующая встреча должна состояться в США.

Ранее в Раде сообщили о планах США завершить переговоры до 15 мая.