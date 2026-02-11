Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Россия может получить гарантии безопасности в соглашении по Украине

Рютте не исключил гарантий безопасности для РФ в соглашении по Украине
Александр Кряжев/РИА Новости

Генсек НАТО Марк Рютте не исключил включение гарантий безопасности России в итоговое мирное соглашение по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне», — сказал он.

Важно также урегулировать все чувствительные вопросы, в том числе по территориям. Рютте добавил, что важно учесть «очень сильные гарантии безопасности» для сторон.

8 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующая встреча должна состояться в США.

Ранее в Раде сообщили о планах США завершить переговоры до 15 мая.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!