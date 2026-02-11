Размер шрифта
Директор анапского техникума раскрыла хронологию стрельбы в учреждении

В Анапе директор техникума рассказала о хронологии стрельбы
РИА Новости

Юноша, напавший на техникум в Анапе, выстрелил в охранника через закрытую дверь. Об этом рассказала директор учреждения Евгения Пономарева.

По ее словам, первой от действий подростка пострадала работница, которая стояла недалеко от входа. Охранник заметил это, заблокировал дверь, чтобы вооруженный студент не прошел внутрь.

Юноша подошел к двери и через нее выстрелил в мужчину. Охранник был в бронежилете, но все равно получил травму. Несмотря на ранение, он смог вызвать Росгвардию и по рации передать информацию о ситуации второму пункту охраны.

«Так же нападавший выстрелил еще несколько раз в охранника. По касательной один из выстрелов задел студента, находившегося дальше за пунктом охраны», – сообщается в публикации.

Директор отметила, что сотрудник действовал правильно, благодаря его действиям удалось избежать печальных последствий.

Стрельба произошла 11 февраля. Работница, которую первой ранил школьник, находится в тяжелом состоянии. Студент получил легкую травму. Подозреваемого задержали.

Ранее очевидец нападения на анапский техникум рассказал о первых минутах стрельбы.
 
