В России подорожали огурцы

Росстат: в России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%. Об этом сообщает Росстат.

Как отмечается, рост цен на этот овощ замедлился по сравнению с предыдущей неделей, когда он составлял 6,3%. Всего с начала года огурцы подорожали в полтора раза. Это самые высокие темпы подорожания плодоовощной продукции.

В то же время в Минсельхозе отмечают ярко выраженную сезонность цен на овощи в России, и ожидают снижения их стоимости с весны.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на примере огурцов подчеркнул важность госконтроля за ценами. Он выразил мнение, что важно не списывать стоимость овощей на сезонность, и призвал тщательно разбираться с тем, откуда берутся подобные наценки. Помочь в этом должны механизмы госрегулирования, подчеркнул парламентарий.

Миронов сообщил, что в настоящее время на российском рынке более 80% тепличных огурцов приходится лишь на несколько предприятий, у которых следует узнать причины такого повышения. Он также привел в пример Белоруссию, подчеркнув при этом, что там государство давно занимается регулированием цен на продукты, и России стоит перенять этот опыт.



