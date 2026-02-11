Размер шрифта
Общество

Бабушка и внучка не выжили во время пожара в Твери

В Твери во время пожара в частном доме не выжили бабушка с внучкой
МЧС России

В Твери два человека не выжили во время пожара в частном доме. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 11 февраля на улице 1-я Краснознаменная — там загорелся частный дом. Предположительно, во время пожара не выжили бабушка с внучкой. На место случившегося выехал прокурор Пролетарского района.

Прокуратура взяла на контроль установление деталей и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СУ СК России по региону сообщили, что на место инцидента также выехали следователь и криминалист, которые проводят осмотр места происшествия вместе с сотрудниками экстренных служб. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Подмосковье женщина во время пожара вытолкнула в окно двоих детей и выпрыгнула сама.
 
