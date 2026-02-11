Итальянская компания Moncler зарегистрировала в России свой бренд

Итальянская компания Moncler зарегистрировала в Роспатенте бренд Moncler Genius — права на товарный знак будут закреплены за организацией до января 2035 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Под новым брендом производитель одежды и обуви сможет выпускать парфюмерию, косметику, солнцезащитные очки, различные аксессуары, бижутерию, ювелирные изделия, белье, галантерею и многое другое.

Moncler остановила свою деятельность в РФ после начала СВО. На российском рынке компания работала под юридическим лицом ООО «Монклер Рус». Организация была зарегистрирована в 2013 году. Учредителями являлись «ИНДАСТРИЗ С.П.А.» (доля капитала 99,99%) и «МОНКЛЕР СУИСС СА» (доля капитала 0,01%). В октябре 2024 года ООО «Монклер Рус» ликвидировали.

