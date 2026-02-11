Размер шрифта
Общество

В Таиланде туристы устроили массовую драку с трансгендерами

Daily Star: трое туристов из Британии подрались с трансгендерами в Таиланде
Walter G. Allgöwer/Global Look Press

В Таиланде трое туристов из Великобритании устроили массовую драку с трансгендерами («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за кражи денег. Об этом сообщил портал Daily Star.

Инцидент произошел утром 11 февраля в Паттайе на Уокинг-стрит. По информации издания, трое британцев пригласили на арендованную виллу трансгендеров для оказания интимных услуг. Однако по прибытии на виллу туристы обнаружили пропажу денег и обвинили в этом гостей. Один из британцев толкнул на землю работника секс-индустрии, что спровоцировало драку.

Свидетели рассказали, что иностранцы обливали сотрудников интим-услуг пивом и бросались в них пустыми бутылками. Уточняется, что дебоширы разошлись до прибытия полиции. Заявлений в правоохранительные органы от пострадавших не поступало.

До этого в Таиланде трансгендеры напали на 27-летнего российского туриста из-за отказа познакомиться. Истекающего кровью мужчину без рубашки и в одним шортах госпитализировали. Как отмечается, россиянин получил глубокую рваную рану кожи головы с сильным кровотечением и синяками на лице.

Потерпевший заявил, что на него без всякой причины напала группа мускулистых тайских мужчин, которые разбили ему бутылку о голову, прежде чем ему удалось убежать и обратиться за помощью.

Ранее в Таиланде пропала россиянка с биполярным расстройством.
 
