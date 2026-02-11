Американская сторона понимает первопричины конфликта на Украине и готова содействовать его урегулированию. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова, пишет ТАСС.

«Президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер — видят первопричины конфликта», — сказала она.

По ее словам, речь, в частности, идет об отказе от расширения НАТО за счет включения в альянс Украины и решении территориального вопроса на основе существующих реалий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран начали понимать первопричины специальной военной операции (СВО). Он отметил, что усилия российского лидера Владимира Путина по тому, чтобы рассказать и объяснить это своим собеседникам, дают свои плоды.

В частности, экс-руководитель аппарата госсекретаря США, полковник Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявлял, что начал лучше понимать мотивы Путина для начала СВО. По его словам, российский президент начал военную операцию в связи с экзистенциальной угрозой для РФ со стороны Украины и НАТО.

