Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Российский дипломат заявила о понимании США первопричин начала СВО

Дипломат Жданова: США понимают первопричины конфликта на Украине
Emma Farge/Reuters

Американская сторона понимает первопричины конфликта на Украине и готова содействовать его урегулированию. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова, пишет ТАСС.

«Президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер — видят первопричины конфликта», — сказала она.

По ее словам, речь, в частности, идет об отказе от расширения НАТО за счет включения в альянс Украины и решении территориального вопроса на основе существующих реалий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран начали понимать первопричины специальной военной операции (СВО). Он отметил, что усилия российского лидера Владимира Путина по тому, чтобы рассказать и объяснить это своим собеседникам, дают свои плоды.

В частности, экс-руководитель аппарата госсекретаря США, полковник Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявлял, что начал лучше понимать мотивы Путина для начала СВО. По его словам, российский президент начал военную операцию в связи с экзистенциальной угрозой для РФ со стороны Украины и НАТО.

Ранее в Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!