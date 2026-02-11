Госдума отказалась требовать у Минцифры обоснование блокировки Telegram

Госдума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях блокировки Telegram

Госдума не поддержала протокольное поручение о направлении в Минцифры запроса о причинах замедления мессенджера Telegram. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Михаил Матвеев.

Протокольное поручение КПРФ по ситуации с замедлением работы мессенджера было поддержано 77 депутатами, против проголосовали 102 .

««За» проголосовали КПРФ и «СР», «Новые люди» — пять «за», остальные не голосовали. ЛДПР не голосовала, ЕР против», — написал он.

Председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский выступил против. Он заявил, что мессенджер не выполняет российское законодательство, не удаляя противозаконную информацию, отметил Матвеев.

До этого председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов заявил, что те, кто замедляет Telegram, должны уйти на СВО. Он также назвал их «идиотами» и призвал власти «одуматься». В то же время депутат призвал не лишать военных мессенджера, который «помогает им бить врага и сохранять свою жизнь».

