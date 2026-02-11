Богомолов покинул пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры России.

«Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — говорится в сообщении ведомства.

Богомолова назначили и.о. ректора 23 января. 26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять худрука с должности.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры режиссеров, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Ранее Цыганова назвала Богомолова худшей кандидатурой на пост ректора Школы‑студии МХАТ.