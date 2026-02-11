Гуменник пропустил тренировку на Олимпиаде

Фигурист Гуменник не пришел на тренировку после короткой программы на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник пропустил первую тренировку после выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом сообщает Sport24.

В его группе должны было тренироваться шесть спортсменов, однако в итоге на лед вышел только один — американец Эндрю Торгашев.

В своем прокате спортсмен зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию.

Позже спортсмен сообщил, что у него лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее мать Гуменника обратилась к судьям после короткой программы на ОИ-2026.