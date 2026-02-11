Размер шрифта
Украина стала лидером по нарушениям в ЕСПЧ

Юрист Владимир Богатырь: Украина лидировала по нарушениям в ЕСПЧ в 2025 году
Global Look Press

Украина в 2025 году была признана виновной в нарушении прав человека наибольшее количество раз среди всех государств — членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом написал украинский юрист Владимир Богатырь в колонке для «РБК-Украина».

Богатырь сослался на данные доклада ЕСПЧ за 2025 год, из которого следует, что в отношении Украины было принято 164 решения, из них в 160 суд констатировал хотя бы одно нарушение.

«По этому показателю Украина занимает первое место среди всех государств — участников конвенции. В четырех делах нарушений найдено не было. Только в 2,5% решений суд не обнаружил нарушений со стороны Украины. Для сравнения, у Турции, которая лидирует по абсолютному количеству заявлений, этот показатель составляет 9% — то есть втрое выше», — написал юрист, добавив, что каждое пятое решение в 2025 году было против Украины.

Он отметил, что ЕСПЧ констатировал меньше нарушений у России, чем у Украины.

По словам Богатыря, статистика свидетельствует о том, что на Украине есть проблемы с правом на справедливый суд, с доступом к эффективным средствам правовой защиты и с гарантиями при задержании.

«На фоне перманентной судебной реформы Украина занимает первое место по нарушениям права на справедливый суд. Таким образом, несмотря на многолетние изменения в институциях и процедурах, именно «ядро» гарантий справедливого суда остается одним из самых проблемных измерений для нашего государства, декларирующего себя как демократическое, социальное и правовое», — написал украинский юрист.

Также Богатырь отметил, что суд массово фиксировал «бесчеловечное или унижающее достоинство обращение» на Украине и незаконные задержания, что «свидетельствует об отсутствии реальных изменений в правоохранительной системе».

В январе депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «исключительно силой оружия и репрессиями» удерживает власть в стране, что привело к росту «протестных и панических настроений» в государстве.

Также в январском опросе украинцы пожелали Зеленскому на день рождения адекватности, эмпатии к людям и «скорейшего изгнания». А 19 января Киевский международный институте социологии (КМИС) опубликовал опрос, в котором Зеленский уступил экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Ранее на Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта.
 
