Парубий назвал сроки вступления Украины в ЕС
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Украина может вступить в Евросоюз в 2025-2027 годах. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
По его словам, такое возможно именно в этот период, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва.
Он добавил, что главы парламентов трех стран уже подписали документ, согласно которому они будут придерживаться стратегии на вступление Украины в ЕС.
«Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС», — отметил Парубий.
Ранее опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС.