Парубий назвал сроки вступления Украины в ЕС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/179/12239179/RIAN_5754504.HR-pic905-895x505-14328.jpg">

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Украина может вступить в Евросоюз в 2025-2027 годах. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

По его словам, такое возможно именно в этот период, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва.

Он добавил, что главы парламентов трех стран уже подписали документ, согласно которому они будут придерживаться стратегии на вступление Украины в ЕС.

«Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС», — отметил Парубий.

Ранее опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС.