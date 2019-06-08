Зеленский выразил Раде благодарность за «пробивание дна»
Украинский президент Владимир Зеленский с сарказмом прокомментировал работу Рады, поблагодарив ее за продолжение «плодотворной работы», при которой депутаты «пробивают дно». Видеозапись его обращения размещена на странице администрации главы государства в фейсбуке.
По словам лидера, «горячие слова», адресованные парламентариям народом страны, полностью ими заслужены.
«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — заявил Зеленский.
Он добавил, что депутаты не вводят украинцев в заблуждение и продолжают оставаться собой, «занимаясь кнопкодавством» и «прогуливая».
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько раз в день делать в Раде представления об увольнении министров, пока отставка не будет одобрена.