Зеленский выразил Раде благодарность за «пробивание дна»

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Украинский президент Владимир Зеленский с сарказмом прокомментировал работу Рады, поблагодарив ее за продолжение «плодотворной работы», при которой депутаты «пробивают дно». Видеозапись его обращения размещена на странице администрации главы государства в фейсбуке.

По словам лидера, «горячие слова», адресованные парламентариям народом страны, полностью ими заслужены.

«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — заявил Зеленский.

Он добавил, что депутаты не вводят украинцев в заблуждение и продолжают оставаться собой, «занимаясь кнопкодавством» и «прогуливая».

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько раз в день делать в Раде представления об увольнении министров, пока отставка не будет одобрена.