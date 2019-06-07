Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным. Об этом он сказал в видеобращении, опубликованном на сайте администрации президента.

По его словам, убедиться его в этом заставила работа парламента на последней пленарной неделе.

В Сети он выразил «от всего сердца» благодарность Раде. Он пояснил, что после роспуска парламента у него были сомнения в правильности своего решения, однако сейчас таковых нет.

Он подчеркнул, что парламент так и не отказался от мажоритарной системы, оставил неприкосновенность и старых министров, а также возможность не отвечать за незаконное обогащение.

«Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заключил Зеленский.

Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Ранее сообщалось, что Рада проигнорировала законопроект Зеленского.