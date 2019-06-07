В Совбез ООН избрали пять новых членов

Президент 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса-Гарсес заявила, что организация выбрала пять новых непостоянных членов Совета безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ими стали такие страны, как Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.

Она также добавила, что больше всех голосов получил Вьетнам — 192, меньше всех Сент-Винсент и Гренадины — 185.

Она уточнила, что эти страны заменят по истечении срока Экваториальную Гвинею, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польшу.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по ОЗХО.