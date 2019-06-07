Трамп поздравил Пенса в твиттере

AP

Президент США Дональд Трамп в твиттере поздравил с днем рождения вице-президента США Майка Пенса.

«С днем рождения наш замечательный вице-президент Майк Пенс», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден стали главными врагами на фоне предвыборной гонки.