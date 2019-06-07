Глава МИД Испании открестился от слов о «российской угрозе»
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг его слов о «российской угрозе» урегулирована. Об этом сообщает Europa Press.
По его словам, это тема была «похоронена».
«Мы уже провели теплые встречи как в Москве, так и в Мадриде», — добавил Боррель.
Он также подчеркнул, что его заявления не имели «важных последствий».
Ранее сообщалось, что в Испании сочли вызов посла в МИД РФ «чрезмерной реакцией».