Глава МИД Испании открестился от слов о «российской угрозе»

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг его слов о «российской угрозе» урегулирована. Об этом сообщает Europa Press.

По его словам, это тема была «похоронена».

«Мы уже провели теплые встречи как в Москве, так и в Мадриде», — добавил Боррель.

Он также подчеркнул, что его заявления не имели «важных последствий».

Ранее сообщалось, что в Испании сочли вызов посла в МИД РФ «чрезмерной реакцией».